美媒料華神盾艦5年內翻倍　2025年或增至39艘

美國傳媒近日發表分析文章，指中國海軍近年來加速建造「中華神盾」等現代化驅逐艦，預測到2025年，解放軍神盾艦數量將由目前的20艘增至39艘，而且在完成055型導彈驅逐艦的目標數量後，將著手研製055A或052E等後繼型號，進一步加強水面戰力。

文章引述相關數據指，截至今年，中國海軍已部署了20艘神盾驅逐艦，包括6艘052C型、13艘052D型和1艘055型，另有11艘較舊驅逐艦。另外，目前仍有11艘052D型驅逐艦和6艘055型驅逐艦處於不同建造階段或已海試，加上今年或將再有1艘055型及1艘052D型驅逐艦下水；該批新建驅逐艦在3至4年內完成海試並服役後，解放軍將擁有8艘055型驅逐艦、25艘052D型驅逐艦和6艘052C型驅逐艦。

文章推測，完成上述建造目標後，並不意味中國海軍驅逐艦採購工作已完成，很可能緊接而來的是建造055A型驅逐艦，或者研製052E型驅逐艦。

此外，解放軍也可能會加快054B護衞艦的研發，以配合驅逐艦發展。文章認為，與現時054A型相比，054B的排水量或許更大，達到6000噸的滿載排水量，以尋求更大的耐用性，更多的空間，更靈活的推進安排以及功能更強大的傳感器和武器系統。