網傳高管6次強姦女職員　中國人壽：非管理人員

中國人壽吉林磐石支公司一名前員工近日在微博爆料，在職期間遭李姓部長以職務之便強姦6次，當中更曝光最後一次在車內強暴的錄音；她曾向公司高層反映但未被處理，身心嚴重受傷害且被開除。中國人壽保險股份有限公司（下稱中國人壽）吉林市分公司上周五（17日）發布聲明，指李男是業務員，非公司管理人員，目前司法機關已介入調查。

該名梁姓受害人發布一段長達1小時54分鐘的錄音，顯示男方開初以談工作為由，邀請受害人到其平時釣魚的地方。錄音至1小時18分左右，男子開始多番強行騷擾，對受害女子施暴長達20分鐘，期間梁女不停反抗。據梁表示，她是去年1月日加入公司，同年7月轉至跟從該名李部長，後者每次均以工作為由強暴她，包括在生理期期間，令梁無法忍受，至11月向警方報案，惟李男至今仍逍遙法外。

對此，中國人壽吉林市分公司表示，得知事件後已成立調查組；經核查，李某某是磐石支公司業務員，非管理人員。公司目前已停止李某某的銷售代理工作，下一步將積極配合公安機關開展調查取證工作。若經查證屬實，將根據調查結論依法依規及時處理，堅決維護員工及銷售代理人的合法權益。