深圳10人按摩為名暗示賣淫　詐騙47男逾50萬人民幣

廣東深圳南山區一名趙姓男子去年招攬9名員工，以按摩並暗示提供「色情服務」為由，詐騙47名男子，涉逾50萬元（人民幣，下同，約56萬港元）。該宗假賣淫真詐騙案件，近日在南山區人民法院一審判決，除趙男需另案處理外，其餘9人被判囚11個月至4年。

該組織去年8月開始，以某會所名義，在社交平台上宣傳按摩服務，按摩技師與多名男子聊天過程中發送色情圖片，用「特色服務、美女模特兒」等字眼暗示賣淫。技師開始按摩後，引誘對方交付3000至數萬元（約3363港元）的會員費，詎料男子繳費後，並無享受性服務。

南山區一名李姓男子在某QQ群中，認識網名為「甜心一條龍」的美女，對方以1500至2000元（約1682至2242港元）提供90至180分鐘的「特殊服務」。按摩技師穿性感衣服、動作曖昧、言語暗示等，但一直未有「特殊服務」。當對方要求加錢，並在李男支付後又無性服務，他才得悉被騙。李男表示，「畢竟是嫖娼，礙於面子，不願報警」。

法院上周四（16日）認為，趙男等人以欺騙、引誘為手段，非法佔有為目的的詐騙行為，過程中所謂的色情服務與被騙男子繳付的金額和付款目的無對等性，已構成詐騙罪，除上述判刑外，另需罰款1000至2萬元（約1121至2.2萬港元）。