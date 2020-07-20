新冠肺炎：外媒稱武漢病毒所缺乏有經驗技術員　官媒斥「標題黨」

外媒稱武漢病毒所（圖）缺乏經過適當訓練、可安全操控實驗室的技術員和調查員。

美國媒體早前報道稱，取得國務院2018年2月的外交電文，稱中科院武漢病毒所「嚴重缺乏經過適當訓練、可安全操控實驗室的技術員和調查員」。中國官媒周日（19日）發表評論文章，駁斥美媒是「標題黨」，「報道中無法拿出所謂外交電報能證明武漢病毒所有問題的證據」。

這份電文被標為「敏感但非機密」，是美國官員2018年到訪武漢病毒所，發現研究所內缺乏經過適當訓練、對安全運作此等高污染性實驗室而言不可或缺的技術人員與調查員；該實驗室的科學家獲准研究從蝙蝠身上隔離出來、類似SARS的冠狀病毒，但卻被排除在該實驗室內研究導致人類SARS疾病的冠狀病毒，除非獲得某指定委員會的明確許可。

另一份外交電報援引一名法國官員的話說，「法國專家已經為武漢實驗室提供了指導和生物安全方面的培訓，並且這一培訓將持續進行」。

官媒駁斥，武漢病毒所與美國得克薩斯大學加爾維斯頓醫科分校的合作將有助於解決缺乏上述人員的困境，當時這家總部位於美國的機構正幫助武漢病毒所培訓技術人員。

官媒又列出多名國外網民留言，「這標題讀起來像是這篇文章支持新冠病毒是中國實驗室洩露的，但內文實際上弱化了這樣的觀點」、「就算外交電文是真的，也只能證明特朗普沒有為疫情爆發做出任何準備」。