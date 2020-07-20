美眾議員將提《防止台灣遭侵略法案》　授權總統動用武力

中國大陸與美國關係緊張之際，美國國會眾議院外交關係委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）上周五（17日）受訪時表示，美方對台灣做得不夠多，本周將在眾議院提出《防止台灣遭侵略法案》（Taiwan Invasion Prevention Act），授權總統動用武力應對中國大陸武力犯台。台灣的外交部對此表達感謝。

隸屬共和黨的約霍接受霍士財經頻道訪問時提到，華府對台做得不夠，從前國務卿基辛格時代起，該國對台灣及對中國大陸的政策長期存有戰略模糊空間，現時只依據前總統列根任內的協議，向台灣出售武器自我防衞。他稱將提出上述法案，清楚交代美方意向，又指該法案將清楚列明，若中國大陸犯台，將授權總統動用軍力，且設有5年日落條款。

對於約霍將提出《防止台灣遭侵略法案》，台灣的外交部感謝美國參、眾兩院國會議員近年採取多項友好作為，以具體行動展現對台海和平穩定的重視。台外交部並將持續關注進展，並與美國國會及行政部門保持密切聯繫，捍衞自由民主的生活方式，並共同促進區域和平、穩定及繁榮。