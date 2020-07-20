女碩士生發表辱華言論　遭國科大開除學籍

中國科學院大學女碩士研究生季子越，早前因新冠疫情等原因滯留美國，期間在境外社交平台多次發表涉及南京大屠殺等言論，引起關注。校方周日（19日）通報，鑑於學生生言論損害國家利益，違反國家和學校相關規定，其言論極其錯誤、影響惡劣，給予其開除學籍處分。

通報指出，上月27日獲網民反映，校內一學生在境外平台發表不當言論。經實，涉事言論為學校2019級碩士研究生季子越所發表。季於今年1月寒假期間出境美國，因疫情未歸，但按照學校要求參加春季學期網絡課程學習。至本月8日，他從四川成都入境回國，目前仍在當地進行14天的醫學觀察。

在3月至6月期間，季子越在境外社交平台多次發表涉及南京大屠殺等錯誤言論，學校按照《中國科學院大學學生紀律處分實施辦法》，先後召開處分論證會、聽證會，季通過視像平台與會，當場陳述和申辯，表示反省、道歉和悔過。

但惟因其行為嚴重背離學校人才培養理念，經校長辦公會審議批准，決定開除季子越的學籍。通報另強調，絕不姑息縱對任何違反法律、損害國家利益等行為容，將以此為鑑加強人才培養工作。