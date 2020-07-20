新冠肺炎：中海油員工接種國藥疫苗　美媒稱涉違規測試

美媒報道，中國中石油的員工疑在未有被告知疫苗風險的情況下，獲邀接受中國國藥集團的新冠肺炎疫苗注射，形容這些員工成為了疫苗臨床試驗的「小白鼠」，測試未經驗證有效的疫苗，情況惹來道德爭議。中石油、國資委和國藥集團均未作回應。

上周五（17日）的《紐約時報》報道指，該報接觸到的一份中石油內部通知的副本，中石油邀請員工成為「中國首批新冠疫苗的接種者」，員工可以在海外工作時使用兩種「用於緊急情況」的疫苗中的一種來保護自己。報道指，有關提議得到了政府的支持，強調臨床試驗的數據都顯示這兩個均由國藥集團生產的產品都是安全的；不過，疫苗可能的副作用沒有被提及，也沒有警告人們使用未經監管機構批准的疫苗會產生虛假的安全感。

報道形容，上述情況是「在正常的監管審批程序之外進行人體試驗」，又引述製藥公司天境生物（I-Mab Biopharma）駐上海首席執行官申華瓊的說法指：「在倫理上是有問題的。」武漢大學病毒學家楊占秋亦指出，給出差員工注射疫苗「可能只是給員工的心理安慰劑」，認為意義不大，因為員工出差的時間長度不一樣，去的地方可能不同，並且也不易進行跟蹤和監測。