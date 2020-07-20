駕校導師載學員赴考場　與越野車相撞致2死

陝西榆林市一名駕駛學校導師，近日載學員前往練習場期間與一輛越野車相撞，造成2死多人受傷，死者包括一名應屆畢業生、準教師。其家屬事後質疑辦案部門延遲通知，且至今未認定責任。警方周日（19日）通報，待司法檢驗、鑑定等取證結束，將按法定期限及時出具事故責任認定書，並妥善處置後續工作。

事發於上周四（16日），據其中一名死者劉某的家屬介紹，當日導師閆某平駕駛私家車，載著4名學員駛出駕駛學校，前往科目三路考場地，隨後發生車禍。劉乘坐在副駕駛位置當場死亡，另一名學員經醫院搶救無效死亡，同乘人員不同程度受傷。劉的家人又指出，自家孩子7月才剛剛畢業，已經找好工作準備任職教師，未料發生不幸。

警方周日發布「關於網傳7.16陝西師範大學應屆畢業生遭遇車禍當場死亡的情況說明」，回應大學生劉某即將步入社會、走向工作崗位，卻生命消逝，對此深感惋惜。並解釋該事故造成車上多名人員傷亡，無法第一時間獲取人員信息，通過以車找人等多種方式努力，才在當晚9時許確定了劉的身份並與其家屬聯繫。

至於事故責任認定，當局會根據法律規定，已委託進行屍表、血醇、車輛技術狀態等司法檢驗、鑑定，待調查結束、證據取證全面後，將按法定期限及時出具道路交通事故責任認定書，並妥善處置後續工作，事故的詳細情況及後續的處置結果，將及時向家屬送達告知並向社會公布。