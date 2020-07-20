新冠肺炎︰省統計局公布上半年GDP　同比下降2.5%

新冠肺炎疫情在今年1月底爆發至今，多地經濟受挫。廣東省統計局周日（19日）公布上半年全省經濟運行情況，根據統一核算結果，全省地區生產總值（GDP）逾4.92萬億元（人民幣，下同，約5.52萬億港元），同比下降2.5%。另近3個月，全省就業人口比波動較小，處於穩定區間，勞動力市場就業吸納能力恢復接近至1月水平，全省經濟穩步復甦態勢。

核算結果顯示，全省農、林、漁業等第一產業增加值為1914.72億元（約2145億港元），同比增長1.6%；採礦、建築等第二產業增加值為約1.88萬億元（2.11萬億港元），同比下降6.2%；餐飲、零售等第三產業增加值為2.85萬億元（約3.19萬億港元），同比增長0.1%。廣東社會消費品零售總額1.79萬億元（約2.01萬億港元），同比下降14.0%，降幅比一季度收窄5個百分點。

就業形勢方面，月度勞動力調查顯示，6月末娛樂業、電氣機械和器材製造業從業人員，期末人數比3月末增長10.3%和3.7%；水利、土地、公共設施等管理業從業人員分別同比增長17.0%、6.4%和5.9%。全省城鎮新增就業、失業人員再就業、就業困難人員實現就業分別完成年度任務的48.4%、47.1%和43.7%。

報告指出，廣東經濟逐步克服疫情帶來不利影響，經濟運行呈恢復性增長和穩步復甦態勢，但要彌補疫情帶來的損失仍需時日。針對國際疫情目前在蔓延擴散，全省防範疫情輸入壓力仍然較重，經濟恢復面臨較大壓力。

除了廣東，中國已有9個省份陸續公布今年上半年的GDP數據，其中四川、福建、湖南、雲南、貴州、寧夏6省的上半年生產總值為正增長；當中四川2.21萬億元（約2.48萬億港元）、福建1.99萬億元（約2.23萬億港元）、湖南1.9萬億元（約2.13萬億港元）、雲南1.11萬億元（約1.24萬億港元）、貴州7985億元（約8951億港元），寧夏1763億元（約1976億港元），分別增長0.5%至1.5%。

另山東、內蒙古、吉林上半年生產總值分別3.3萬億元（約3.7萬億港元）、7704億元（約8636億港元）、5441億元（約6099億港元）上半年生產總值；按可比價格計算，分別同比下降0.2%、3.8%、0.4%。