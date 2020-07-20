火鍋店烏雞卷發現膠片　食客疑吃後胃出血

內地連鎖火鍋店海底撈爆出食安風波。有食客近日在山東濟南海底撈連城廣場店用餐時，聲稱在烏雞卷中發現膠片，疑吃後因而胃出血。食客指，當時火鍋店店員將烏雞卷收走，並企圖免收費兼送火鍋券了事，但遭食客拒絕。

食客鄭女士本月13日與男友張先生到該店用餐，兩人點了半份烏雞卷。鄭女士稱，一開始吃到「硬硬的東西」，以為是混雜在烏雞卷裏面的脆骨，便直接吞下。但二人愈吃愈覺得奇怪，查看下竟發現類似膠片的物體。兩人於是將吃剩的烏雞卷撈出來，發現一個裏面最多有三塊膠片。

鄭女士向店員反映，對方僅稱「不要再吃了」，便把餘下的烏雞卷取走。用餐後，鄭女士與店員理論，對方提出該次用餐免費，並給二人價值500元人民幣（約560港元）的火鍋券作為補償。鄭女士拒絕這樣的賠償方案。

同日下午及翌日，鄭女士和張先生均出現不同程度的胃部痙攣和血便情況。據濟南五院急診科就醫記錄顯示，鄭女士疑出現腸道出血的症狀，雖無法確定病因是否與飲食有關，但醫生建議她住院接受進一步檢查。

鄭女士其後再與火鍋店溝通，對方表示事件將由公司總部對接，但截至目前，未有任何人聯絡鄭女士。有內地記者曾致電海底撈公司總部，對方工作人員僅回覆事件正在處理中。