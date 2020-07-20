三峽明日或迎新一輪洪水　水壩洩洪惹市民冒險撈魚

據內地中央氣象台預報，困擾長江中下游地區的暴雨周一（20日）將有所減弱，影響中國的主雨帶未來兩天有明顯北移，新一輪大雨將主要影響江淮、華北、東北等地區。據中國三峽集團三峽梯調中心早前預測，長江今年第2號洪水日前達到頂峰後將緩退，但周二（21日）前後三峽水庫可能迎來新一輪洪水。而在安徽，合肥高新區的柏堰湖大壩近日洩洪，大量魚跳出水面，惹來市民圍觀，期間更有人不顧危險，湧入柏堰湖濕地公園捉魚。

中央氣象台首席預報員陳濤分析，這輪暴雨影響範圍廣、局部地區雨勢較強，與7月上旬的暴雨比較，雨帶位置偏北、雨帶移動特徵更為明顯。據中國氣象局早前預測，周一後，長江中下游地區的暴雨將結束。陳濤也表示，由周二（21日）至周四（23日），主要雨區將落在西南地區東部到黃淮、江淮一帶。

在這輪持續暴雨中汛情較嚴重的安徽省，阜陽市委宣傳部周一凌晨在官方微博發布通知，將該市防汛應急響應提升至最高的一級。通知中提及，周日19日晚11時，王家壩水位29.17米，距離保證水位僅0.13米；南照集水位27.61米，距離保證水位0.29米；潤河集水位27.10米，距離保證水位0.6米，且仍在持續上漲。當地氣象部門預計，周四前淮河王家壩以上地區及阜陽市仍有大範圍暴雨，防汛抗洪形勢十分嚴峻。

安徽省水利廳科研處前處長劉海聲指出，警戒水位好比水漲到了肚臍，保證水位則是水漲到了頸；目前淮河流域只是剛超警戒水位，但安徽境內長江支流的部分河段已超保證水位，這意味着長江支流的「水已經淹到了頸」。

在安徽省會合肥市，自上周五（17日）晚上8時至上周六（18日）下午3時，單日降雨量突破當地記錄，市區部分地區降雨超過100毫米。合肥市區內多處水浸嚴重，部分道路積水更蓋過車頂。另網民爆料，上周六下午柏堰湖大壩洩洪，不少市民在上下游河道兩旁圍觀。而在河道之中，數十人更築成一排，用帶來的漁網和水桶等工具在捉魚。