女孩遭陌生漢持刀追趕 　速遞員挺身相救捱斬

廣東惠州一名小女孩近日在街頭遭陌生男子無故追斬，女孩逃走期間向一名路過的速遞員求救。速遞員見狀擋在女孩前方，因而被行兇男子斬傷。事後行兇男子被警員拘捕，速遞員因左肩受傷需送院縫40多針。

事發於上周三（15日），據速遞公司工作人員表示，一名年約40歲的男子前往小女孩家經營的醫館要求「借廁所」，後來男子開始口中唸唸有詞，更突然拿出一把菜刀衝向女孩。女孩於是立即逃離醫館，惟男子緊隨其後。

當時黎姓速遞員剛好路過，見女孩有危險，挺身而出將女孩與行兇男子隔開，卻被男子連斬2刀。之後女孩趁機逃跑，黎男則負傷引開斬人男子。黎男表示以為對方會一直追過去，誰知對方半路停下來。

後來警員到場將行兇男子制服，黎男則因失血過多暈倒在地上，再被附近居民協助送院。黎男回想事發經過，指女孩當時在他身後，自己「不能退」，又以為自己「活不下去」。至於女孩的父親事後仍猶有餘悸，又感激黎男救了女兒。

據警方初步懷疑斬人男子精神有問題，案件仍在調查中。而黎男則因見義勇為，獲公司給予5萬元人民幣（約5.5萬港元）獎勵。