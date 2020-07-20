第2艘國產航母或明年上半年完工　搭載殲35戰機

中國第二艘國產航母003雖然因為新冠肺炎疫情減緩了進度，但據指已開始進入組裝，可望在明年上半年完成，並計劃於2024年服役。報道稱，該航母將配備正加緊研發的中國第五代隱形戰機FC31作為艦載機，而該機加入海軍的型號據稱已被命名為殲35。

上月，衞星照片顯示正在上海建造的新型航母突然從船塢消失，其後在相隔不到1公里的地方再被發現。從圖片看來，已重新在船塢中建造的新型航母，正進行各大巨型總段的組裝工程，周邊還擺放着各個總段。

按照國外專家之前判斷，003航母可能會在今年10月建成下水，但因新冠疫情以及這次遷移建造地點後，時間可能會延長半年，換言之可能2021年4至5月才能最終組裝完成並下水。除受疫情影響外，由於新型航母估計採用電磁彈射設計，也可能是導致建造進度延長的原因。

假如新型航母在明年5月前下水，隨即進入舾裝階段，其首次海試的時間將在2022年，服役料為2023至2024年。報道認為，屆時美國與日本的兩棲攻擊艦已完成搭載F35B的升級，因此003航母也需配備新型艦載機，正是如今加緊試驗中的3.0版FC31（殲35），屆時將同時裝備兩款主力艦載機 — 殲35和目前山東艦搭載的殲15戰機。

據指，中國打算在2035年之前打造至少6個航母戰鬥群，預計004航母與003航母的服役間隔時間為一年，2025年前中國海軍將擁有4艘航母。