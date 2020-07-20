新冠肺炎：疫情爆發　或與月初一場婚禮有關

新疆烏魯木齊爆發新冠肺炎疫情，市疾控中心日前透露，本次疫情爆發或與市內一場聚集活動有關。內地傳媒報道，該聚集活動可能與本月上旬舉行的一場婚禮有關，所有出席者現正接受隔離，有關部門疑在首名患者確診前，已開展流行病學調查，鎖定密切接觸者。

報道指，烏魯木齊本月16日公布首宗新冠肺炎個案，患者為一名在天山區中泉廣場工作的24歲女子，她本月10日因咽喉痛被送到定點醫院，4天後有發燒、頭痛等症狀，本月15日核酸檢測為陽性，即檢出病毒。

浙江同日公布新增省外輸入的無症狀感染者，50歲男患者庫某來自烏魯木齊。據了解，他本月14日已接獲新疆的疾控中心通知，要求接受核酸檢測，他翌日立即到紹興人民醫院做核酸檢測，結果為陽性，即檢出病毒，意味烏魯木齊早已開展流行病學調查，將庫某鎖定為密切接觸者。

報道又指，烏魯木齊早於本月10日就傳出天山區出現聚集感染疫情，聚集活動與二道橋商圈附近舉辦的一場婚禮有關，但零號病人至今未找到。有市民透露，多名公司同事本月5日參加婚禮，6日後被隔離，而在中泉廣場工作的確診女患者，亦曾經出席同一場婚禮。據指，烏魯木齊宣布首宗個案後，二道橋附近大部分的宴會廳和酒店已在本月17日停業，其中一間更早於本月12日關閉。