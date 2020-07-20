搗破無牌行醫售假藥黑診所　警拘48人

北京市疫情逐漸緩和，為防止非法行醫引發疫情傳播風險，警方自6月起聯合衞健部門，集中在城中村、城鄉結合部等地，對無牌「黑診所」、非法行醫的假醫生，以及提供製售假劣藥、回收倒賣醫保藥品的黑窩點等展開打擊行動。市公安局周一（20日）公布，行動至今已搗破超過30間黑診所、黑窩點，拘留48人，繳獲涉案藥品逾3.1萬盒。

涉案的非法行醫者遍布多區，包括順義、昌平、海淀、通州等，其中昌平公安分局本月初巡查時，發現50歲男子蔡某福為病人輸液診療。經查，蔡男未有行醫執業資格，涉非法行醫，隨即被帶走審查。他交代，自己為小湯山鎮馬坊村某診所負責人，曾兩度因非法行醫被行政處罰，為逃避警方打擊，他以聘用具行醫資格人士坐堂的方式應對檢查，實際仍由他為病人非法診療。他目前因涉嫌非法行醫罪被刑拘。

市公安局環食藥旅總隊與房山公安分局，本月初在房山搗破一個家族式非法經營藥品的犯罪團夥，拘捕8人並起獲各類藥品2.6萬餘盒。經核查，該團夥在北京各大醫院、社區周邊發放「收藥」卡片，對外低價收購藥品，再加價倒賣予小型的診所、藥店牟利。涉案者涉嫌非法經營罪被依法採取刑事強制措施。

警方指，非法行醫場所醫療設施簡陋，沒有採取基本消毒措施，或使用過期、偽劣藥品；所謂的「醫護人員」並不具備行醫執業資格，極易發生錯誤判斷患者病情、用藥注射不當，令患者病情貽誤，甚至造成傷亡等；黑診所違規接收發燒咳嗽患者等，亦為疫情防控工作帶來極大風險隱患。警方提醒，市民需選擇正規醫療機構就診，若對執業場所、人員的證件存疑，可在北京市衞健委官方網站查詢或向衞健部門舉報。