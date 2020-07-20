《晨報》幕後搞手蒯轍元扮中聯辦官員　詐騙880萬人民幣囚20年

香港早年未出版已胎死腹中的《香港晨報》幕後搞手蒯轍元，2014年因涉及合同詐騙和詐騙案被捕，其後被羈押在珠海。據內文裁判文書網顯示，蒯於2010年假扮中聯辦官員，以可助打贏官司為由，騙取余姓香港商人200萬（人民幣，下同，約225萬港元）。連同另一宗詐騙案，蒯轍於2016年被判入獄20年。他其後以為國家統戰為由上訴，但遭廣東省高級人民法院駁回。

據中國裁判文書網於2017年8月28日發布的「蒯轍合同詐騙、詐騙二審刑事裁定書」顯示，原名為蒯轍的蒯轍元於1968年年出生於安徽省合肥市，戶籍地吉林省吉林市，暫住地香港。2014年4月29日被羈柙並被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。案件中，蒯被指夥同另一張姓被告（已判刑）編造具有汽車指標的虛假事實，於2000年8月以虛假出資註冊的一家公司名義，與北京經濟技術投資開發總公司簽訂合作協議，議騙對方680萬元（約764萬港元）。案發後，蒯等人被追繳贓款、贓物折合近450萬元（約506萬港元），已發還北京經濟技術投資開發總公司。

於2010年10月，蒯轍元經人介紹在香港認識了商人余某。當得知余某當時在廣東因經濟糾紛與他人正進行2宗民事訴訟，蒯謊稱自己是香港中聯辦港澳研究中心主任，認識最高法院和中央組織部的領導，可透過關係讓其在2宗官司中勝訴，並向余某索要200萬元（約225萬港元）。但余某供稱，通過律師和法院的朋友了解，沒有領導出面幫他過問案件，法院的朋友都說該2宗案件本來就該判余的一方勝訴。 據裁判文書顯示，余某為香港天譽集團董事會主席。

原審判決認為，蒯轍元犯合同詐騙罪、詐騙罪，分別判處13年和11年有期徒刑，合併執行20年有期徒刑，另合共罰款88萬元（約97萬港元）。蒯其後雖上訴並否認控罪，但遭廣東高院駁回，維持原判。