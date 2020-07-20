青年開毒吸笑氣濫泛　台擬最快10月列管

台灣近年濫用笑氣情況嚴重，去年一名17歲青年疑因吸笑氣混合服用毒咖啡包導致送命。台行政院環境保護署周一（20日）表示，最快10月底公告笑氣為關注化學物質，未來若非法持有，最高可判罰30萬元（新台幣，下同，約8萬港元）。

上周桃園市警方在汽車旅館查獲笑氣非法交易，甚至有不法分子推出「三倍券」優惠方案。 截至今年6月，桃園警方已查獲超過百宗吸食笑氣案件，較去年多出近百宗，顯示濫用笑氣情況嚴重。據了解，桃園地區的時鐘酒店多，有年輕人到時鐘旅館開毒P吸笑氣繼而上癮。

據指，坊間販售笑氣，多以「天然氣」為掩飾，1支笑氣約售1000至2000元（267至534港元），價格便宜且容易取得。另因笑氣未列法定毒品，吸食者如被逮獲也只能依社維法罰款最多1.8萬元（約4800港元）或拘留3日。新例實施後，市民如非法持有笑氣，可以毒性及關注化學物質管理法判罰最高30萬元（約8萬港元）；若致人於死或危害人體健康最高可處無期徒刑；違反規定網上販售者最高罰款同樣為30萬元（約8萬港元）。

笑氣的化學名是一氧化二氮或氧化亞氮（N2O），是一種無色氣體，早期用於牙科手術以減輕病人痛楚，後來成為醫療合法使用的吸入性麻醉劑。由於吸入這種氣體會讓人情緒興奮，因此被稱為「笑氣」。長期使用笑氣，可影響血液及神經系統功能，造成耳鳴、心智混亂、感覺異常，甚至出現肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，以及出現幻覺、失憶、憂鬱等精神問題，嚴重者更可能因為缺氧昏迷成為植物人或致死亡。