為境外賭博團夥洗錢　警拘39人涉額近2.7億人民幣

四川廣安警方周一（20日）公布，近日搗破一個大型洗錢團夥，拘捕39名疑犯，當中不乏大學生、家庭主婦、輟學待業人士等。該團夥以利用合法第三方支付渠道的收款二維碼（QR Code），為他人代收款項，再轉帳到指定帳戶，從中賺取佣金，涉案金額近2.7億元（人民幣，下同，約3億港元）。

警方指，涉案團夥自去年10月起搭建多個洗錢平台，招聘、培訓大量「碼商」使用個人、假冒他人支付帳戶為境外賭博團夥提供支付服務，從中收取2.3至2.8%不等的手續費，「碼商」則從每筆交易抽成。

警方調查時，發現涉案「碼商」絕大多數是在網上找兼職後發現這份「荀工」。涉案的家庭主婦張某指， 做「碼商」要求低且不限工作時間地點，就抱着「試一試」的心態加入。她向平台支付押金，並上傳個人支付寶收款二維碼，然後就按指示收款轉帳，僅半個月就賺取逾4000元（約4500港元）。

另有大學生指，去年畢業後未找到心儀的工作，在網上看到「碼商」招聘廣告後加入，將押金充至3萬元（約3.4萬港元），並將自己親朋好友的10餘個收款二維碼上傳至平台，提升收款額度及速度，4個月內非法獲利達6萬餘元（約6.8萬港元）。

警方分別於今年4月底及7月初展開行動，拘捕13名骨幹成員及26名「碼商」，查扣涉案資金逾300萬元（約337萬港元），扣押100餘部作案手機、30餘部電腦、750餘張手機卡。目前，團夥成員及洗錢金額巨大的「碼商」等16人已被批准逮捕，23名涉案金額較小的「碼商」則被取保候審。