與女友分手男子當街持刀傷人　2年後終落網

閉路電視拍到曾女（右圖上）被刺傷畫面（左圖），右下圖為曾女身上傷口。

廣西南寧市一名曾姓女學生，2年前在街上遭人持刀刺傷，行兇者隨即逃走。由於閉路電視片段模糊，該案一直未偵破。警方周一（20日）指，偵查人員今年6月通過新平台比對出疑犯身份，至本月17日拘捕涉案者梁某，據指行兇當日他剛與女友分手，目前警方已依涉嫌尋釁滋事罪將其刑事拘留。

事發於前年8月27日凌晨1時許，曾女當時與友人當暑假工下班回家，行經南寧市新陽街附近時，突然被一名騎電動車的黑衣男子持刀刺中腰部。曾女隨即癱坐在地，送院被診斷為輕微傷。由於她與行兇者互不認識，警方判斷案件為隨機持刀傷人。

警方指，現場閉路電視拍到疑犯的影像模糊，加上部分路段維修，閉路電視畫面中斷，按當時的技術條件無法比對還原出疑犯身份。辦案警員兩年來從閉路電視紀錄中逐步篩選出十多名疑犯，再對他們的生活軌迹逐一比對，最終在今年6月比對出疑犯為居住在邕寧區蒲廟鎮的無業青年梁某。

經查，梁某案發前並無犯罪前科，當時因家庭發生變故，與相處多年的女友分手。他受到生活和感情打擊卻無處宣洩情緒，於是騎乘電動車漫無目的行駛，至案發地點時持刀刺傷曾女。