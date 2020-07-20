車尾箱消毒藥水洩漏　司機氯氣中毒險命危

受新冠肺炎疫情影響，各種消毒藥水已成為居家必備品，部分市民亦會在私家車上放置消毒產品，以備不時之需，惟存放不當或釀成意外。廣東佛山一名司機，近日因在車尾箱存放的消毒劑洩漏而氯氣中毒，幸送院搶救後已無礙。

內地傳媒周一（20日）報道，該名女司機當日在佛山禪城區百花廣場路口附近突然停車，執勤交警發現後上前查看，發現她精神恍惚，不停咳嗽和流鼻涕，打開車門後更有一股刺鼻的氣味撲面而來。警員立即將她扶出車外，帶到路邊讓她休息，並證實刺激氣味是因車尾箱的消毒劑洩漏而散發出。由於其咳嗽情況惡化，最終送院救治，醫生最終判定為氯氣中毒。

消毒劑可以噴灑消毒，防止細菌病毒孳生，但刺激味道或導致人出現頭暈、胸悶、呼吸不暢等症狀。由於車內空間相對密閉，一旦容器沒有蓋好令氣體洩漏，可能會嚴重危害人體健康，因此消毒液不宜長時間存放在車內。此外，大部分免洗消毒液都含有較高的酒精成分，車內高溫會導致酒精快速揮發，若裝有消毒液的膠樽暴露在陽光下，或導致放大鏡效應聚焦陽光，極易引起自燃。