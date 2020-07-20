美批准出售愛國者導彈組件　台空軍高層事先不知情

美國國務院早前批准向台灣出售愛國者三型防空導彈組件和認證測試，惟台媒指，台空軍因作業疏漏，導致軍方高層在美方公布前完全不知情。台國防部周一（20日）回應，空軍未遵程序辦理，國防部將訂定管制程序，避免類似事件再次發生。

台媒報道，此次軍購案出現重大程序疏漏，美國務院公布後，國防部雖然發布新聞稿表示感謝，但包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案。

報道指，經軍方檢討，得知空軍防空導彈指揮部擅自透過國防部聯二向美國送案，因制度漏洞竟啟動對美LOR（要價書）程序，在未經軍政高層控管下，成為脫韁的「烏龍軍購案」。

國防部副部長張哲平周一上午出席「台美國會議員聯誼會」成立大會時表示，大部分程序都無問題，只是有些程序必須經過上級單位核定，大概這個程序忽略了，但絕對不是媒體所說「烏龍軍購案」或沒有跟美方事先談妥。

國防部新聞稿指出，今次軍購案是愛國者三型防空導彈依據當年後勤維保規劃，定期組件更換與服務的採購需求，因此不屬於延壽案，空軍透過年度與美方專案管理會議確定採購項目，並編列作業維持費納入年度預算支應。此案已由美方知會國會，目前尚未完成採購作業，後續將由空軍與美方確認需求，經立法院審議並同意預算編列後，再行簽署發價書。