日媒：中方要求日本禁止漁船駛入釣魚島海域捕魚

共同社周日（19日）引述日本外交消息人士透露，中國政府近日通過外交渠道，以日本漁船在釣魚島附近海域作業是入侵領海為由，要求日方禁止該國漁船駛入；同時，中方要求叫停沖繩縣石垣市議會通過的變更釣魚島行政區名措施，惟日方已表明拒絕。分析指，中方向日本政府要求在釣魚島海域推行漁船管理實屬罕見。

報道指，中方海警船正加強在釣魚島附近追蹤監視日本漁船，其中在本月4日，2艘中國海警船駛入釣魚島海域，並逗留39小時23分，創下2012年9月以來最長時間紀錄。另一方面，石垣市議會通過把釣魚島所在行政區名從「登野城」改為「登野城尖閣」後，中方隨即發布50處東海海底地理實體名稱，本月更派出海洋調查船到沖之鳥礁附近海域進行調查。

對於石垣市議會通過「更名」議案，中國外交部發言人趙立堅早前曾回應，該議案是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法且無效的，中方已通過外交渠道向日方提出嚴正交涉。趙重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。