水中掙扎10分鐘無人施救　6歲童上游泳課溺亡

江蘇宿遷市6歲男童天天（化名）上周六（18日）上游泳課時溺水昏迷而送院，至周一（20日）清晨6時死亡。家人翻查泳池的閉路電視畫面後得悉，天天遇溺時曾在水中掙扎約10分鐘，但卻無救生員、保安前去營救，令人難以接受。目前，泳館已暫時封閉，警方介入調查。

暑假開始後，媽媽幫天天報了一個游泳培訓班，費用1300多元人民幣（約1500港元），上課地點就在離家不遠的菲特尼斯健身俱樂部，第一堂課是上周六晚上6時至7時，媽媽親自送他去泳館，其後便在館外等候。但過了7時，仍未見天天出來，她多次要求下，由工作人員陪同入內尋人。

媽媽找到天天的教練，教練得悉天天未出來後便到男更衣室尋人，卻未找到。這時，天天的舅舅亦聞訊趕至，他在泳池內找到天天，發現他已遇溺，「孩子找到了，已經漂上來了」。救起天天後，眾人為他做急救，之後將他送院。醫生發現他只有心跳、沒有血壓、沒有意識、沒有自主呼吸，符合腦死亡的診斷標準，遂建議家屬放棄治療。一日後，天天心臟停止了跳動。

天天的伯父張先春事後到派出所查閱事發時的閉路電視畫面，他復述：「下午7時左右，游泳課結束時，天天起初從泳池裏向上爬，但又折返回去了，慢慢滑到了深水區，而這個時候教練卻並沒有注意到孩子的異常，帶着其他學員去了更衣室。」

他續指，天天在泳池內掙扎近10分鐘，就浮在水面上一動不動，「他掙扎時，水中還有人在游泳，其中一個成人離他只有2米遠，岸上教練正在訓練一群小朋友，可大家都沒有注意到天天」。

他認為，教練全程沒有發現自己的學員少了一個，質疑為何不清點一下人數。而且室內游泳館看不到救生員或是巡場的保安，這讓他們無法接受。孩子第一天學游泳，身上也沒有任何防護措施，「太危險了」。