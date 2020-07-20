容留他人吸毒罪成　內地清談節目男藝人獲刑8個月

內地清談演目藝人艾力卡爾·阿斯克爾（藝名卡姆），上月因吸毒被行政拘留，警方其後揭發他曾因涉嫌容留他人吸毒遭刑拘。上海市虹口區人民法院周一（20日）公開開庭審理，卡姆容留他人吸毒罪成，獲刑8個月，處罰2000元人民幣（約2250港元），繳獲的毒品予以沒收。

虹口區檢察院指控，卡姆今年4月29日晚在其出租單位，提供毒品及自製毒品工具，容留包括女友古萊姆拜爾·阿卜力米提等4人吸食大麻。警方次日下午5時許上門拘捕，查獲一包銀色袋裝青褐色植株，經鑑定檢出四氫大麻酚成分。

卡姆供述，當晚他們在住所喝酒後吸食大麻，包括其朋友、同事及女友。律師表示，經上海市精神衞生中心診斷，卡姆患有雙相情感障礙焦慮症，吸食大麻是錯誤選擇緩解焦慮的方式，加上工作關係長期處於較大的壓力之下，不同於純粹為追求刺激的情況，主觀惡性相對較小。另卡姆並無牟利行為，被容留吸毒的對象都是與他親近的人士，吸食後各自離開。

檢察院認為，患有精神疾病應尋求正規醫院的正規藥物治療，不應以吸毒解決；吸毒是違法行為，容留他人吸毒更是犯罪行為。卡姆對有關指控的罪行予以認可，法院根據其的犯罪事實、情節、認罪態度及社會危害性等，依法作出上述判決。