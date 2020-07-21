新冠肺炎：烏魯木齊疫情續燒　首都調低應急響應級別

新疆烏魯木齊市疫情續燒，截至周二（21日）凌晨，內地累計確診病例83,682宗，4634人病亡。新疆（含兵團）截至周一（20日）凌晨現有確診病例47宗，其中烏魯木齊市46宗、喀什地區1宗。北京周一召開防疫工作領導小組第78次會議，將首都的應急響應級別調整至三級，但同時強調級別調整不等於「解除警報」。

會議強調，北京市要堅持「外防輸入」，對進京管理各項措施嚴格到位，對入境國際航班嚴加管控，落實入京旅客登機前核酸陰性證明要求；加快推進復工復產、复商復市，提振經濟和市民消費信心，同時嚴格市場、餐飲、食堂、工地、醫院、學校、監獄、文娛等企業及從業人員的防疫工作；強調要做好暑期防疫，全市教育系統和各類學校、培訓機構加強健康監測，不組織不接待夏令營、遊學團等聚集性活動。

另外，中國研究團隊周一在國際醫學期刊《刺針》上發表論文，公布中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士等人，所研製的新冠病毒疫苗，已開展2期臨床試驗，結果顯示該疫苗安全，並能有效誘導人體產生免疫，目前團隊正在開展3期臨床試驗。