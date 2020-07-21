網紅減肥藥含西布曲明　警拘31人涉額4000萬人民幣

湖南長沙市公安局周一（20日）通報，警方近日破獲一宗生產、銷售有毒有害食品案件，在浙江、河南、山東、雲南、四川等多個省市拘捕31名疑犯，搗毀8個非法工場和倉庫，繳獲3000多盒有毒有害減肥產品，30多萬粒原料藥片，涉額逾4000萬元人民幣（約4400萬港元）。據報該款減肥藥是網紅產品，卻含有國家明令禁止添加的成分西布曲明，消費者服食後，有可能出現血壓升高、心率加快等嚴重副作用。

事緣於去年7月，家住長沙市的周女士輕信網上宣傳，花高價在微信上向微商「姍小羊」購買了數盒「COSYZING分子肽植物壓片糖果」（下稱CZ溶脂片）的減肥藥。惟她服食數天後，出現跳加快、口乾舌燥、心神不寧、無法入眠等異常反應，遂向市監局投訴。經當局檢驗後，發現CZ溶脂片含西布曲明成分，遂把案件移交至長沙市公安局食藥環支隊調查。

專案組經長時間調查取證，梳理出一個非法生產、銷售有毒有害減肥產品的不法團夥，並於本月9日展開行動，調集多個省市60多名警力，兵分7路在浙江杭州、溫州蒼南縣、麗水市松陽縣，河南鄭州，山東濟南，雲南德宏，四川攀枝花同步收網，把整個團夥一網打盡。

經查，「姍小羊」真名為張X姍。2018年至2019年底期間，她曾與另外2名同夥在網上銷售CZ溶脂片，惟至2019年底因利益問題拆夥。其後，張女聯同父母家人，在浙江生產另一款名叫「KEEP MYSTEPIOUS植物果蔬纖維片」的減肥藥，並利用原有銷售網絡，將該減肥藥包裝成網紅產品，短時間內透過一級一級的代理人把產品銷往全國。目前，案件仍在進一步辦理中。