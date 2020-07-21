訴劉鑫案最後證據材料送抵　江歌母：這天等了太久

中國女留學生江歌2016年在日本被殺，兇手前女友兼江的閨密劉鑫，當時全程躲在房內未開門施救。江母江秋蓮事後入稟法院起訴，代理律師黃樂平周一（20日）表示，最後一份證據材料日前已通過領事認證送回國內，該案完整的訴訟證據已準備就緒，開庭時間有待通知。

江秋蓮指，最後一份認證的材料涉及此前未有取回國內的證據，此前3份的證據材料，包括兇手陳世峰的刑事、民事判判決書材料，以及相關證據材料已於前年及去年先後取回，她坦言「這一天等得太久，經歷了一個又一個備受煎熬的日子」。她表示，網上不斷有大量詆毀女兒的消息，曾通過訴訟與涉事者見面，「我跟他沒有任何的關係，他們就可以在網上隨意謾罵，那種傷害真的特別嚴重」。

江秋蓮前年10月宣布在國內對劉鑫提起訴訟，該案上月5日在青島舉行首次庭前會議，江秋蓮提出民事賠償203萬元人民幣（約228萬港元），但劉鑫及其兩位代理律師均未到庭應訴。該案原定於上月30日在青島法院開庭，但被告代理律師因疫情無法按期到庭應訴，法院最終決定延期開庭。

黃樂平表示，雖然江秋蓮訴劉鑫一案是在國內訴訟，但全案主要在日本發生，主要證據材料亦存放在日本，按規定日本律師從當地司法機關調取案卷後，分別需經過東京法務局、日本外務省和中國駐日大使館領事部的認證，才能成為國內訴訟的有效證據。受疫情影響，駐日大使館上月17日才恢復領事認證業務，認證工作最終在本月10日完成，相關證據材料終在本月15日寄返國內。