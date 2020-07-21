黃河第2號洪水已形成　黃河上游發出汛情藍色預警

內地多地近期暴雨不斷，繼長江出現第2號洪水後，水利部黃河水利委員會周一（20日）晚宣布，黃河今年第2號洪水已經形成，黃河蘭州段以上的來水持續增加，蘭州水文站在當晚8時42分，流量達到每秒3000立方米。

經當局研判斷，決定對黃河上游發出汛情藍色預警，由當晚9時起啟動黃河上游水旱災害防禦四級應急響應。據預報指，未來黃河上游水勢將繼續上漲，龍羊峽、劉家峽水庫水位均已逼近汛限水位。

黃河水利委員會相關負責人表示，針對黃河第2號洪水的形式，已向流域相關省區的水利廳、西部及北部戰區、黃河上中游水調辦發出緊急通知，要求對當前防汛工作進行全面部署，加強河勢、工情觀測，加強堤防巡查和工程防守，及時報告重要汛情和動態，水文部門也將密切關注天氣形勢和雨水情變化，及時發布相關預報和通報。

另外，長江今年第2號洪水日前已達到頂峰，部分上游省市洪水消退。湖北恩施市日前宣布，當地大部分區域恢復供水供電，轉移人員陸續返回家中，秩序正逐步恢復。當地部分商戶清理店舖，沖洗被浸泡的貨物和牆壁上殘留的淤泥後重新開張，有些商舖更將貨物擺出街道「平價甩賣」，減少損失。一名當地的清潔工人表示，洪水消退後，廣場上清淤任務十分繁重，他們幾十人用鐵鍁、掃帚清理一天才打掃乾淨。

雖然水災導致市民生命財產受到威脅，但在無可奈何下，也有人苦中作樂。重慶市一名市民被拍到在災後的江面上遊「船」河，該男子上身赤裸，在一塊門板大小的木板上，擺放着一張膠椅，整個人懶洋洋的躺在椅子上，旁邊還有一個小茶几，上面疑似放有食物，神態愜意。網民紛紛評論指「只要心中有海，哪裏都是馬爾代夫」。