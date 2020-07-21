大學生闖路軌擺拍　累列車急煞被罰

福建省廈門大學3名學生近日為拍攝與眾不同的照片，竟跑進鐵路貨場站在路軌上擺拍，並導致一列貨物列車緊急煞停。由於各人的行為影響列車運輸安全，最終被廈門鐵路公安處依法予以行政處罰，並受到批評教育。

上周五（17日）上午，廈門鐵路公安處杏林車站派出所民警在鐵路貨場檢查時，發現一列正在啟動的貨運列突緊急煞停，於是上前查看，竟見李姓、陳姓和王姓青年站在路軌中央擺出各種姿勢拍照。經詢問，三人均在同一大學就讀，並是學校攝影學會成員。由於大學放暑假，三人便相約外拍，而為追求「個性」風景，才走進高崎鐵路貨場取景。

警方表示，近年不少攝影愛好者把拍攝地點選擇在火車站或鐵路沿線，給列車正常運行帶來極大的安全隱患。警員稱：「運行的列車煞車距離長，稍有不慎，後果將不堪設想。」

廈門鐵路公安提醒，任何人在鐵路線路上行走、坐臥或者在未設平交道或行人路的鐵路線上通過，除由公安機關責令改正，如個人違法最高可罰款2000元（人民幣，下同，約2250港元），如違者涉及單位最高更可罰款5萬元（約5.6萬港元）。