美媒稱維吾爾人遭強迫勞動生產防疫物資　華使館否認

新冠肺炎爆發已經多個月，中國一躍成為防疫物資生產大國。有美媒周一（20日）報道，指新疆生產醫療級防護物資的工廠數目暴漲，而當地一些公司通過政府資助的計劃，強迫調派當地維吾爾族人從事相關工作，疑違反國際法。中國駐美大使館否認強迫勞動的說法。

《紐約時報》報道指，根據中國國家藥品監督管理局的數據，在疫情爆發前新疆只有4間生產醫療級防護裝備的公司，而截今年6月30日，當地有關企業的數目已增至51間，其中至少17間參與了該個由政府推出的勞動力轉移計劃。

報道又指，上述企業主要生產供應中國國內市場的防護裝備，但在新疆以外幾家有使用維吾爾族勞動力的企業有向國外出口產品，其中一間向美國喬治亞州出口口罩的湖北醫療用品公司，有100多名維吾爾族勞動力被派遣到該工廠工作。工人被要求學習普通話，並在每周的升旗儀式上保證對中國的忠誠。

報道聲稱，有關的勞工計劃設有工人人數配額，拒絕合作者會面臨的懲罰，實際上意味着參與勞動計劃的工人往往並非自願被調派。

中國駐美國大使館發言人回應該報時否認強迫勞動的說法，稱該計劃是幫助「當地居民是通過就業，擺脫貧困，讓他們過上了有意義的生活」。