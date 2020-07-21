全省601萬人受災　官媒認三峽大壩位移變形

內地汛情持續，湖南省截至周一（20日）晚8時，強降雨已造成省內14個市周117個縣市區，超過601萬人受災，24.7萬人需，緊急撤離轉移疏散；官媒日前報道，指三峽大壩確實已經出現位移、滲流、變形，但主要參數仍處於正常範圍，安全指標穩定；水利部專家指出，三峽工程雖然是長江防洪的骨幹工程，但不能「包打天下」。

湖南省應急管理廳周一通報，湘水、沅水、資水、澧水和洞庭湖共63站個水文站次，發生超警及以上水位洪水；而洞庭湖控制站城陵磯站，水位已經連續16日超越警戒線，洪峰水位達34.58米，超越保證水位0.03米，是2000年以來第三高水平；洞庭湖區一度有近2900公里堤防水位超越警戒線，其中250公里超越保證水位，堤防出現險情的概率不斷增加。

湖南常德市澧縣澧南鎮邢家河渡口堤段周日（19日），被發現多個管涌群，當地防汛指揮部出動多部掘泥機、剷車，採取土方圍堰、砂石壓浸的方式進行封堵。

據了解，由於三峽大壩的出庫流量大，長江水流入洞庭湖的流量達每秒1萬立方米以上，形成「上壓下頂」之勢。預計長江幹堤和洞庭湖區還將持續在警戒水位以上運行，部分堤垸將再次超過保證水位。

水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞表示，三峽工程是長江防汛體系中的骨幹工程，地位重要、效益巨大，但三峽工程並不能「包打天下」，長江中下游防汛不能因為有三峽工程而高枕無憂。

另外，陳桂亞又指今年長江第1號洪水出現後，三峽水庫已經連續「煞車」5次，下泄流量從一度由每秒3.5萬立方米降至每秒1.9萬立方米，避免城陵磯站超保證水位，而長江下游的汛情並非因大壩「超級洩洪」所致，而是因長江流域中下游降雨過多引起。