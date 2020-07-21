首台國產骨科手術機器人面世　助醫生完成手術

為打破國際品牌壟斷地位，內地愈來愈多醫學工程自主研發的產品問世。首台國產骨科手術機器人「鴻鵠」日前面世後，上海第九人民醫院骨科主任李慧武近日利用「鴻鵠」，順利為一位左側膝關節疼痛多年、活動功能明顯受限的69歲女性患者完成了全膝關節置換手術。

李慧武表示，在手術中，「鴻鵠」機器人完美執行醫生的術前規劃，高水準的完成多項手術輔助操作。「鴻鵠」的自動定位截骨，避免傳統手術中採用髓內定位工具可能對患者髓腔造成一定損傷等問題，很大程度上減少軟組織和骨組織的損傷，患者出血少、創傷小，術後膝關節功能的康復會更快。

同時，「鴻鵠」機器人配合獨有的內軸型膝關節假體，極大降低因常規手術技術問題造成關節鬆動、力線不準、關節脫位等情況的發生率。患者術後X光檢查報告顯示，機器人輔助截骨能實現精準力線恢復，患者預後效果良好，證明了該手術機器人相對傳統手術具有獨特的臨床優勢。

據了解，「鴻鵠」機器人是由李慧武團隊與蘇州微創暢行機器人有限公司研究團隊聯手開發，該機器人從機械臂、導航系統、控制系統等核心部件實現全部國產化，且技術獨立，打破了國際品牌的壟斷地位，填補了中國在關節置換手術機器人領域的空白。