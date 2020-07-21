4新疆官員遭美制裁　陳全國：沒興趣去美國

美國財政部轄下海外資產控制辦公室日前宣布，制裁4名中國新疆官員及其直系親屬，措施包括禁入美國、凍結在美資產和實體、禁止美國人與被制裁對象及其擁有的實體進行商品或服務交易。4人近日接受中國官媒採訪，指自己為遭美方制裁感到榮幸，同時也表明不想去美國。

新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國表示，新疆事務純屬中國內政，任何外部勢力包括美國政客都沒有權利、沒有資格說三道四；美方所謂的「制裁」是蠻橫無理的霸權行徑，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，干涉中國內政，損害中美關係。

陳全國聲明，自己沒有興趣去美國，在美國也沒有資產，「制裁」只不過是美政客自取其辱的鬧劇；他又表示新疆已連續3年7個月沒有發生過暴恐事件，各族市民生活水平逐年提高；他重申，美方所作所為，是與2500萬新疆人民及14億中國人對立。

新疆維吾爾自治區人大常委會副書記、副主任朱海侖表示，「制裁」充分暴露出主產美國假民主真強權、假人權真霸權的本質；美方以「人權」為幌子，干涉他國內政，遏制他國發展是玩火自焚；同時表明自己不會去美國，在美國也沒有任何資產。

新疆維吾爾自治區政府副主席王明山指出，自己被列入美國的制裁名單感到榮幸，認為美方行徑可笑、滑稽，美方對涉疆問題攻擊污蠛，只會讓世人更加看清美方的虛偽和霸道；新疆維吾爾自治區公安廳前黨委書記霍留軍認為，美國才是世界上最大的人權侵犯者，美方有關官員應對此而感到羞恥。