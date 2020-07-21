闖官員家劫走逾20萬人民幣現金　2男子獲刑

河南一名白姓男子早前到四川資陽市經商時，因生意不順、經濟窘迫，又有感不受官員待見，竟夥同一名周姓男子闖入該市某局長家中，搶走21.44萬元（人民幣，下同，約24.11萬港元）；案件經法院審理後，白男及周男分別獲刑。然而中國裁判文書網近日披露判決書後，意外引起網民熱議，不少網民質疑為何該名官員竟把大量現金存放在家中，而不是存放在銀行之中。

案發於去年4月12日晚上6時許，白男和周男以拜訪為由，闖入該局長家中後，隨即用手臂勒住局長張姓妻子的碰部，要求她交出身上1400元（約1574港元）現金。此時，張的兒子剛好從洗手間出來，周男便持刀上前與其打鬥。張女擔心事態惡化，要求兒子投降。周男隨後把兩人綑綁，再搶走存放在衣櫃的現金和一張銀行卡後，隨即逃離現場。

經調查，警方4日後拘捕白男和周男，兩人被捕後承認犯案。據稱，白男2018年得知資陽市某局要開展工程後，便向該局長咨詢，後因資格未達標而放棄。惟他後來再聯繫該局長，惟對方以已有人中標為由，拒絕再接聽其來電，白男有感不受對方待見，加上生意不順，便相約周男一同行劫。得手後，他們發現銀行市只有50元（約56港元），便把卡扔了，再坐車回河南。

案件今年6月9日在資陽市中院宣判，法庭認為白、周2人以非法佔有為目的，採取暴力手段入屋行劫，其行為已構成搶劫罪，且數額巨大，鑑訴2人有坦白情節且退還部分款項，遂判處白男有期徒刑12年6個月，剝奪政治權利2年，並罰款2萬元（約2.2萬港元）；周男則判囚12年，剝奪政治權利一年，並處罰金人民幣1萬元（約1.1萬港元）。