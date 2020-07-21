縣級速遞站用假人「檢查」包裹　9基層負責人聯名舉報

河南周口市鹿邑縣近日有網民上傳影片，揭發中通速遞當地的一級網點（速遞站），用假人充當安檢員用來避開總部審查，引起網民關注。當地9名基層速遞站負責人亦寫信聯名舉報事件，並爆出涉事一級網點，要求下屬違規二次收費的情況，遭剝奪經營權。中通速遞上海總部負責人及鹿邑縣郵政局周一（20日）回應，指正調查事件。

由網民上傳的影片顯示，一個穿中通速遞員工服、帶黑色帽的假人，坐在X光機旁的電腦前，傳送帶上則放滿包裹；影片指該速遞點用假人對包裹進行安檢，是為了節省一個人的人工，該假人由農曆新年開始，便在該崗位「工作」。

趙女事後舉報有關事件，並再曝出一級網點的呂姓負責人，聯合當地郵政管理部門，強制要求下屬19個鄉鎮基層速遞站的負責人，簽署委託第三方協議，稱由第三方公司進行有償派送，對客戶進行二次收費。雖然他們明知做法不合理，也經常收到客戶投訴，但由於一級網點以剝奪基層經營權相要，他們只能無奈接受。

趙女又指，她曾在6月中旬，已先後向鄭州中通速遞總部、上海中通速遞總部、鹿邑縣郵政管理局就有關問題進行舉報，但直至事發，都未收到上級公司或當地管理部門的積極反饋。而且趙女及幾名基層速遞站的負責人，更在沒結算派送費及保證金的情況下，遭剝奪基層速遞站的經營權。

事件爆出後，該公司河南管理中心，在上周四（16日）曾對外宣稱有關影片並不屬實；但中通速遞上海總周一表示，正在調查事件，目前河南鹿邑縣的營運和速遞收派服務保持正常；鹿邑縣郵政管理局呂姓局長同在周一回應，稱如有調查進展將對外公布。