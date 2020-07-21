的士駛經山中巧遇攔路虎　雙方對視20分鐘

吉林省琿春市近日出現「攔路虎」。一輛的士載着乘客從琿春市區開往哈達門鄉雪岱山，當駛至一段山路時，迎面出現一隻目測長2米以上的野生東北虎，悠閑地躺在路中央。經一輪對視之後，該虎才不慌不忙地站起來走回附近的樹林中。

事發於上周五（17 日）下午約5時半，的士司機郎利劍當時載着3名乘客當駛到哈達門鄉三道溝村北的山路時，坐在前排的乘客突然大叫「快看前面，有老虎」。 這時郎某才發現在車頭正前方約30米外，一隻東北虎正俯伏在路中央，郎某立即停車。

該隻東北虎體型龐大，身上黑、黃花紋相間，發現的士後絲毫沒有緊張。郎某表示，雖然牠當時沒有攻擊的意圖，甚至沒正眼望的士一眼，但車上各人還是相當緊張。由於第一次近距離目睹野生東北虎，郎某事後更稱當時手都發抖起來。

該虎時而懶洋洋地邊張開大口打呵欠邊搖擺着尾巴，時而來回在路上踱步，一副悠然自得的樣子。直至約20分鐘後，郎某迎面駛來一輛私家車，對方發現攔路虎後也立即停車。這時，被夾在兩車之間的東北虎顯得有點不耐煩，就在來回踱步轉圈後慢慢地走進樹林，隨即消失在各中的視線中。

琿春森林公安局周一（20日）在官方微博發文提及該次事件，指接獲通報後已派員展開後續處置工作，包括利用揚聲器和透過微信通知附近村民附近有老虎活動，同時截查路過車輛，以防有不法分子危害東北虎安全。