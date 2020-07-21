內地勒令寺廟銷毀違規書籍　港台書籍一律清除

關注中國人權、宗教狀況的雜誌《寒冬》周一（20日）報道稱，北京當局於今年5月開始在全國範圍內繼續清理所有未經審批，或外國出版的佛教書籍，需焚燒或銷毀。山西、山東、吉林等地銷毀與台灣淨空法師有關的書籍，吉林某佛教圖書館一名佛教徒稱，有官員稱目前香港時局動亂，香港和台灣等地的書籍要全部清除。

報道指，除銷毀相關書籍外，山西省當局排查佛教場所，觀音寺、龍華寺、普渡寺、龍鳳寺等10多間寺廟遭騷擾。其中一名被查抄的寺廟住持表示，當局稱淨空法師配合西方反華，他的書「危害國家安全」，必須焚燒、銷毀。另有來自江西九江的佛教師父表示，淨空法師名望太高，當局為「保障其政權穩定」才會銷毀他的著作。

山東省淄博市佛教協會5月曾勒令當地一佛教寺廟負責人必須清理寺廟內的沒有出版號、私自印製的出版物。該負責人表示，「若是寺廟漏下一本不合法書籍，我就要受到嚴厲處罰，並且寺廟還要被查封」。山東省濱州市同月有佛堂被當局要求上交無顯示出版號的書籍，佛堂負責人表示，大批書籍要上繳，「現在有批號的書實在太少了」。

92歲的淨空法師創建「淨宗學院」，因傳播多元文化與不同宗教信仰者之間的和諧，在全世界受到尊敬。惟中共認為淨空法師學說「影響中國主流意識形態」，將其書籍定為「非法出版物」、「歪理邪說」而查禁。