駁斥潰壩論　三峽管理中心強調大壩運行良好

受持續降雨影響，長江今年第2號洪水近日通過三峽，官媒指三峽大壩出現移位、滲流和變形，惹外界對大壩安全的關注。三峽集團流域樞紐管理中心相關負責人日前接受訪問時強調，三峽大壩運行狀況良好，不是有些人想像的那麼脆弱和不堪一擊。

該負責人表示，為實時、準確掌握三峽大壩運行狀況，安全監測工程作為三峽主體工程的一部分，早在1994年就開始安裝安全監測儀器，截至今年6月底共安裝1.2萬多個，遍布三峽樞紐所有永久建築物及基礎、邊坡，監測項目包括變形、滲流滲壓、應力應變、強震、水力學及動力學專項監測等。除倚賴先進的技術和設備開展的專業監測外，還進行人工巡檢工作。該負責人強調，任何沒有科學縝密監測數據的猜測都是不科學、不負責任的、外行的，甚至是別有用心的。

該負責人稱，截至周日（19日），三峽工程在這次汛情中已累計防洪運用5次，攔洪總量約140億立方米。本月2日，長江今年第1號洪水在長江上游形成，洪峰流量為每秒5.3萬立方米。三峽水庫發揮攔洪和削峰作用，控制下洩流量每秒3.5萬立方米，削峰率達到34%，極大減輕了長江中下游防洪壓力。

而當長江今年第2號洪水在上周五（17日）形成時，三峽水庫入庫流量漲至每秒5萬立方米，到周日（19日）晚上8時下降至每秒4.6萬立方米，較本輪洪水的峰值每秒6.1萬立方米下降了每秒1.5萬立方米，使洪水平穩通過三峽大壩。

面對持續的汛情，三峽被質疑是否有充足能力可以繼續進行調控，該負責人表示，三峽的防洪庫容為221.5億立方米，目前還剩下接近170億立方米的庫容空間，有充足的能力應對下一波洪水。另即使三峽水庫洩洪，也不會超過下游防洪對象的防洪補償標準，不會對下游額外增加防洪壓力。