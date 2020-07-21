大陸施壓與台斷交　巴拉圭駐台大使：願雙方情誼持續深化

台灣與巴拉圭共和國國會議員友好協會周二（21日）在立法院舉行成立大會。巴拉圭駐台大使吉連（Marcial Bobadilla Guillen）坦言，中國大陸正對巴拉圭施壓，要求該國與大陸建交，但總統貝尼特斯（Mario Abdo Benitez）堅拒有關要求，與台灣持續深化雙方情誼。

吉連指出，台灣是巴拉圭最好的邦交國，雙方友誼堅定，但大陸不斷施壓，尤其是來自企業界、民間企業的壓力，希望該國能與大陸建交。他強調，台巴邦交長達63年，希望可悠遠長久，雙方關係會隨時間更加堅定，共享民主、自由、人權、不干涉彼此內政的普世價值。

台巴國會友好協會會長、國民黨立委溫玉霞指，近年台灣外交處境艱困，巴拉圭仍不離不棄，相互扶持；雖然相距遙遠，但兩地元首經常率團互訪。立法院秘書長林志嘉稱，巴拉圭是台灣在南美現存唯一邦交國，希望兩邊政府正式關係持續加強，國會友好協會亦是重要的聯絡方式跟穩固力量，希望雙方邦誼持續穩固。

外交部次長曹立傑表示，今年預計可向巴拉圭進口達兩萬噸牛肉，代表該國並非遙遠的名詞，而是與台灣生活相伴的盟邦及好友。他又指，吉連已在台灣生活7年，是台灣真正的好朋友，雙方的國會互動非常緊密，且巴拉圭過去在國際組織上對台灣的協助不遺餘力，屢次伸出援手。