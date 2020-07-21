貪污賄賂佔職務犯罪逾八成　最高檢點名批貪官趙正永

最高人民檢察院周二（21日）通報，2018年以來檢察機關辦理職務犯罪案，當中貪污賄賂犯罪佔比職務犯罪案件超過8成，既有小官大貪，亦有高官巨貪，更點名批評今年5月開庭審理的陝西省委前書記趙正永受賄7.17億元（人民幣，下同，約8.05億港元）的案件影響惡劣，嚴重敗壞黨和政府形象。

通報指，2018至2019年，全國檢察機關共受理各級監委移送職務犯罪40,326人。其中，2018年受理16,092人，2019年受理24,234人，同比上升50.6%。經審查，決定提起公訴28,387人，決定不起訴954人。另檢察機關依法對30名逃匿、死亡的貪污賄賂犯罪疑犯，提出沒收違法所得申請，追回違法所得5.56億元（約6.25億港元）。

最高檢第三檢察廳廳長王守安指，貪污賄賂類犯罪集中在貪污罪、受賄罪、行賄罪和挪用公款罪，個別案件犯罪數額特別巨大，少數職務犯罪分子利欲熏心、瘋狂斂財、不計後果。瀆職侵權類犯罪約佔比10%，所涉罪名主要集中在玩忽職守罪、濫用職權罪、徇私枉法罪等。

同時，基層公職人員職務犯罪佔絕大多數，鄉科級以下公職人員佔80%以上，主要發生在工程建設、徵地動遷、惠民資金、專項補貼等資金密集、監管薄弱領域，且農村基層組織工作人員職務犯罪增幅明顯，蠅貪、蟻貪類案件佔比較大，基層公職人員仍是腐敗犯罪高發群體。