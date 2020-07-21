90科研人員集體離職　國務院介入中科院派員調查

中科院合肥物質科學研究院今年有超過90多人離職，事件驚動中央。中科院周二（21日）公布，國務院副總理劉鶴聽取有關情況匯報，已要求國務院辦公廳、科技部、中科院等單位成立專項工作組了解。據指工作組於周日（19日）已抵達合肥開展調查工作。該工作組由中科院黨組成員、秘書長汪克強任組長，並由中科院機關相關廳局負責人組成。

合肥物質科學研究院早前回應稱，集體離職屬「正常的人員流動」，但有報道指出，一個研究所在半年內有近百人辭職，不但罕見，而且關係到涉事科研機構的人才環境是否正常，以及機構的科研事業發展，因此作為上級單位的中科院確實有必要介入調查。

報道認為，如此多科研人員在短期內集體離職，不是一句「正常流動」就能解釋。另由於科研院所一般都有涉密屬性，人才流動也往往有相應限制和規範，短期內如此多科研人員集體離職，是否符合相關程序規定，對正常科研秩序帶來的影響有多大，都宜有嚴肅審視。

另針對涉事的核能安全技術研究所，據指每年離職率是整個研究院最高，最高峰時有500人。報道質疑，這樣高的人才流失率是否還在正常範圍，背後是否有其他原因。