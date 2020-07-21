新冠肺炎：港人北上避疫　發文斥無送奶茶水果捱轟

香港連續多日出現多宗新冠肺炎確診病例，有大批民眾返回廣東等地避疫。有香港微博女用戶早前從香港返回深圳，獲安排在東莞市茶山鎮集中隔離觀察，其指摘酒店防疫人員不提供水果、奶茶等。該名微博用戶的發言引來其他網民留言指摘，其隨後道歉稱，只是開玩笑，沒有表達清楚導致其他人曲解，表示抱歉。

該名網名為「-藍莓醬_」的微博用戶上周三（15日）入住東莞隔離酒店後，收到防疫部門的安排訊息稱，暫停水果、速遞、外賣、奶茶等不必要的物品配送服務，僅送生活必需品。該用戶表示，水果、奶茶都是必需品；該言論隨即引來網民指摘，認為她對集中隔離酒店的安排有所不滿。

有網民表示，奶茶、水果不是生活必需品，一兩周不食也不會有事。另有網民表示，酒店內的防疫人員不是她的專屬工人，應該體諒防疫工作的辛苦，「哪裏來的優越感，要享受就在家享受，不要到處跑」。

「-藍莓醬_」周日（19日）回應稱，在社交平台得悉其他地方的隔離酒店可提供上述配送服務，「只是開玩笑，我沒纏着工作人員給我買，希望大家不要被帶節奏」。