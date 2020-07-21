港區國安法：台新黨榮譽主席郁慕明支持　震懾台獨勢力

台灣新黨榮譽主席郁慕明近日接受內地傳媒訪問，指《港區國安法》已對民進黨和台獨分裂勢力產生強烈的震懾效應，又表示自己支持該法頒布和實施，希望將來有適合台灣實際情況的類似法律出台。

郁慕明在中山出席海峽兩岸論壇時指，《港區國安法》訂明涉及國家安全、依法予以規範和懲處的行為，其中台獨亂港行徑明確屬於該法嚴厲打擊、懲處的對象。他表示，台獨分子目前擔憂在台灣參與支持台獨或港獨的行為會觸犯法例，若他們要入境或過境香港，就會被依法追責。

被問及美國近期對台售武，以及民進黨「倚美抗中」、「以武謀獨」的行為，他一再表明反對台灣購買武器，認為政府是揮霍民眾的血汗錢，台灣是否安全不在於有沒有美國武器，而是在於兩岸關係好壞，「如果兩岸關係好，台灣根本就不要武器」。

他又指，台灣經濟根本無法與大陸「脫鉤」，互惠雙贏的產業鏈早已高效運行多年，並非任何人的幾句說話就能阻斷。他認為，強行以台獨意識形態主導經濟政策、對抗市場規律，勢必危害台商和台灣民眾的福祉。