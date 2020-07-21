台軍校傳用華為設備　軍方澄清工程未展開

台灣行政院早前發表調查報告，指全台最少228個政府機關使用有安全風險的大陸通訊設備，要求盡快更換。位於高雄的陸軍官校周二（21日）傳出，校舍屋頂設置的太陽能板工程項目，懷疑使用大陸科企華為的產品。陸軍司令部隨即回應，相關工程尚未展開，中標企業必須按照標書中的資訊安全管制規範，不得使用大陸產品。

有台媒周二報道，高雄陸軍官校校舍屋頂出租設置太陽能板的標案，由承陽能源中標後，再判給永鑫能源施工。但有爆料稱，永鑫能源有代理華為的逆變器，而該設備具上網功能，擔心一旦遭大陸黑客入侵，將影響電網供應。其後有立委也指出，台灣已全面禁止5G產業使用華為相關產品，但在太陽能逆變器上還未完成規範，待研究後會訂出法規。

針對媒體和立委的質疑，陸軍司令部參謀長陳忠文周二上午列席國防部記者會時表示，涉事標案去年7月由承陽能源中標後，該公司目前依法向高雄市政府申請備案許可，標案尚未進入施工階段。陳稱，標書中根據資安管制規範，規定不得使用大陸地區產品，後續將嚴格履約督導和驗收。

陸軍官校也發新聞稿表示，該校是配合政府能源轉型政策，將公有房屋租予廠商設置太陽能光電設備，由廠商售電予台電，售電金額按一定比例繳納公庫。至於事件中標書遵照國防部資訊安全管制規範，不得使用大陸地區產品，材料設備均應附上出廠證明佐證，否則依法依約辦理。

至於涉事的永鑫能源駁斥，有關報道內容與事實不符，強調公司自始至終皆規劃使用台灣企業台達集團的逆變器，沒有使用華為產品。公司有送進台電併審的公文上詳細載明模組、逆變器等相關型號可資證明，另所有材料設備均附有出廠證明，可供社會檢驗。