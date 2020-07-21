中方斥美方煽動東盟國家　圖打造反華聯盟

中國外交部副部長羅照輝周一（20日）出席東盟與中日韓（10+3）視像會議時表示，批評美國推行全面遏華政策，幾乎「逢中必反」，又在南海問題上煽動東盟國家特別是南海聲索國與中國對抗，企圖打造反華聯盟。

羅照輝稱，美方在推動印太戰略背景下，一方面發表涉南海聲明，企圖否定中國在南海主權和海洋權益，另一方面派多艘航母和軍艦在該海域開展軍演。這只會令中美關係進一步複雜化，並令南海局勢更加緊張。

他批評美國奉行雙重標準，對國際法合則用、不合則棄。美方拒不加入《聯合國海洋法公約》，卻到處打着維護公約的幌子攻擊中國。他強調中方不會屈從於外部壓力，又指中方對話的大門始終打開，正如早前中國外長王毅提議中美列出合作、對話和管控三份清單。

他警告，美方今天針對中國，明天有可能把矛頭指向東盟。美國總是把所謂航行自由掛在嘴上，實際上他真正關心的是自己在南海開展軍演，拓展軍事存在的自由。中方相信東盟國家能識破美方打南海牌的陰謀，繼續奉行獨立自主的外交政策，與中方一同推動南海準則磋商早日完成，共同維護南海地區和平與穩定。