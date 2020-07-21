梅州市委前副書記受賄被查 同市委常委班子6人落台

中國檢察網近日發布廣東梅州市委前副書記葉勝坤受賄、貪污案起訴書，披露案中受賄細節，葉在2001年至2017年間，利用職務便利為他人謀利，收受財物逾3900萬元人民幣（約4380港元）。值得關注的是，近年已有多位曾在梅州任職的官員被查落台或自縊身亡。

廣東省紀委通報指，葉勝坤長期參與賭博活動，索取、收受他人所送財物，涉嫌受賄犯罪；夥同他人低價處置國有資產，涉嫌貪污犯罪；違規將公款借給他人，涉嫌挪用公款犯罪；套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌高利轉貸犯罪。

廣東省惠州市人民檢察院2018年6月就葉勝坤涉嫌貪污、受賄一案提起公訴，檢方指控葉勝坤利用職務便利，接受深圳某公司董事局主席曾某及廣東某公司董事長葉某請託，為對方公司解決資金周轉困難、違規成立小額貸款公司及在工程項目上提供幫助，收受對方送贈的住房、私家車以及現金等。

據指，近年已有多位曾在梅州任職的官員被查或獲刑，其中2011年11月梅州市第六屆委員會第一次全體會議上，選出應屆委員會書記、副書記、常務委員會委員，上述11人的常委班子，至今已有6人落台、1人自縊身亡，當中包括梅州市委前書記李嘉前年1月因受賄罪成判囚13年，以及時任梅州市政協黨組成員彭耀新前年8月6日自縊身亡。