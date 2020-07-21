中儲糧粟米遭舉報有雜質　3糧倉管理人員停職

中國儲備糧集團有限公司（下稱中儲糧）黑龍江分公司肇東直屬庫外租倉點儲備粟米，近日被指存在質量問題，不但一捏就碎，還有厚厚一層灰、渣等雜質。中儲糧早前曾發通報稱，經初步核查，涉事粟米數量質量問題與事實基本不符，倉內個別點位的質量問題不代表整倉玉米質量狀況。至周日（19日），公司負責人再向內媒透露，目前肇東直屬庫3名涉事管理人員已被停職。

舉報者王麗（化名）聲稱，她6月19日和合夥人競拍下的一批5000噸國儲粟米，有很多一捏就碎，粟米堆中更有20多厘米厚的篩下物，即灰、渣等雜質。她還拍下自己曾把一粒粟米放在手指搓一下，結果一下就碎成兩半，指縫間還留有粉化的碎渣。

內媒之後再聯繫了肇東直屬庫倉儲科副科長王樹森，王表示，此次事件並非是青岡縣榮昌的國儲糧存在問題，而是舉報者特意拍攝了糧倉雜質較多的那個點，「糧庫內確實有個地方的篩下物有點多」。他又強調，國儲糧不會有舉報者所稱的質量，他也曾去糧倉現場巡查，並無發現餿味。

中儲糧上周二（14日）發通報稱，該批粟米數量質量問題與事實基本不符；經黑龍江省糧食質量安全檢測中心檢測，粟米色澤氣味正常，水分、雜質、不完善粒等各項檢測質量指標均符合國家標準和有關質量要求，與提報拍賣標的時的質量指標基本一致。

至於水泡糧、篩下物等問題，通報指經向事主核實，其所指的水泡糧是一種民間叫法，並非指粟米有被水浸泡的情況，而是指粟米因雨水偏多、光照不足，造成成熟度不夠、籽粒不飽滿，經高溫烘乾後產生色變糧粒的情況。而篩下物則是在入倉過程中沒有及時進行清理所致。

至周日，中儲糧黑龍江分公司辦公室主任郭輔軍表示，經現場抽調沒有發現粟米一捏就碎的情況，認為舉報者以偏概全，只是庫房內灰塵等雜質覆蓋了糧食；舉報者也已發布道歉影片，強調公司正搜集證據，或會對舉報影片的拍攝者追究法律責任。而目前肇東直屬庫3名涉事管理人員已遭停職，另經肇東直屬庫協調，有接單人以高出競拍價每噸45元人民幣（約50港元）的價格收購了該批粟米。