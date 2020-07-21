浙大少數民族男生犯強姦罪獲緩刑　校方未有開除學籍惹議

浙江大學哈薩克族四年級男生努爾特·巴特爾早前因犯強姦罪，被杭州市湖區人民法院判緩刑1年半。校方黨委學生工作部上周五（17日）公布，決定給予12個月留校察看處分，努可就處罰提出上訴。公布一出引起輿論廣泛抨擊，不少人認為努所犯罪行嚴重，不滿校方從輕處理。據悉，校方於周一（20日）就事件召開緊急會議。浙江大學黨委宣傳部長應飆周二（21日）表示，將盡快公布結果。

法院判詞指出，努爾特·巴特爾於去年2月22日凌晨趁女事主喝醉之際，對其強吻並意圖強姦，因事主反抗稱要報警後停止行為。女事主報案，努亦主動到公安機關投案，供出案發過程。今年4月17日，法官判案時考慮到努強姦未遂且自首，故判處有期徒刑1年半，緩刑1年半。

報道指，浙大於5月25日召開會議討論對努的處分，認為他初犯且有悔意決定給予改過機會，加上他是畢業生及來自貧困的少數民族地區，故此從輕發落。不料此舉引起極大反響，加上努某在獲刑且被處分後依然在朋友圈曬自拍、發布旅遊動態等，被網友認為其毫無悔改之意，因此浙江大學僅留校察看的處理引發爭議。

律師表示，依據《浙江大學學生違紀處理辦法》對努某的處分明顯不妥，強姦罪明顯不是違紀，而是犯罪，違紀、違法及犯罪其對社會的危害程度是不一樣的。