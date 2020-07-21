男子捲毒案坐冤獄8年半　僅獲精神賠償5千人民幣

江西撫州男子黃志堅多年前捲入一宗販毒案，先後被判死刑、死緩，去年終獲改判無罪，期間被羈押近8年半。黃其後提出國家賠償申請，獲賠共107.1萬元（人民幣，下同，約120萬港元），但他提出的巨額精神索償，卻因證據不足，最後僅獲賠5000元（約5600港元）。目前，黃正就賠償金額提出上訴。

2011年8月，黃志堅因涉嫌販毒被南昌警方逮捕，翌日被刑拘。2013年1月，黃因涉嫌販賣、運輸毒品，於南昌中院一審被判死刑。黃不服提出上訴，2017年12月案件於南昌中院重審，黃仍被判死刑，但獲緩期2年執行。

黃之後再上訴至江西高院，聲稱自己是在刑訊逼供下才認罪。江西高院最終認為，公安機關取得黃的有罪供述不合法，不得作為定案的依據，2019年12月改判其無罪。今年1月，黃從南昌市第一看守所獲釋。

在黃提出的賠償申請中，除包括侵犯人身自由權賠償外，還有100萬元（約112萬港元）精神撫恤賠償。他表示，在一審被判處死刑後，需長期戴腳鐐受監管，精神飽受打擊。另他在案發前購買的一輛新車因案被扣押沒收，現無法使用，因此另索償約57萬元（約64萬港元）。南昌中院上月22日裁定，黃因被羈押3076天，因人身自由被侵犯獲賠106.6萬元（約119萬港元），但精神損害撫恤則僅賠5000元（約5600港元），同時駁回其關於涉案車輛的賠償申請。

南昌中院認為，按照國賠規定，支付精神損害撫恤金的基本要求是造成嚴重後果，但黃未提供證據證明其有「嚴重後果」的情況。至於涉案車輛索償的問題，南昌中院認為該車被扣押後，未隨案移送該院，且該院判決也未對該車進行單獨處理，故不存在侵犯黃合法財產權問題，因此不予賠償。