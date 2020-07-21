人社部推5項促就業措施　助874萬應屆畢業生就業

內地高校應屆畢業生將達874萬人，但受新冠肺炎疫情影響，畢業生就業困難。中國人社部周二（21日）召開今年二季度例行新聞發布會，公布5項促進高校畢業生就業措施，包括建立實名清單、強化崗位落實、強化創業創新、強化招聘服務和強化培訓見習。

人社部就業促進司司長張瑩指，將建立未就業畢業生實名服務清單，根據畢業生基本情況和就業需求，提供職業介紹、職業指導等就業服務；加快落實就業補貼政策，激勵中小微企業吸納更多畢業生就業，同時加快機關事業單位、國企、基層服務項目和科研助理崗位招錄進度，以及教育醫療、社區服務等領域挖潛力度，拓寬畢業生就業空間，盡早落實就業崗位。

人社部將在官方招聘網上平台開展專項招聘活動，8月後部署地級以上城市公共就業人才服務機構每月舉辦一次綜合招聘。同時，人社部將啟動百萬青年技能培訓行動，開展技能培訓，擴大就業見習規模，並提供適合的創業項目，畢業生可申請最高20萬元人民幣（約22萬港元）的創業擔保貸款，以及申請單次創業補貼。